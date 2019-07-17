Kayıp olarak aranan kadın, ormanda ölü bulundu

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, dün hayvanlarını otlatmak için ayrıldığı evine dönmeyen Esma Akbudak'ın(74) ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

İskilip İlçesine bağlı Hallı Köyü'nde yaşayan Esma Akbudak, dün hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Ancak eve dönmedi. Bunun üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde ormanlık alanda Akbudak'ın cansız bedeni bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi, otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Akbudak'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: DHA