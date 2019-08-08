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Kayıp olarak aranan kişi cinayete kurban gitmiş

Bursa'da mayıs ayından bu yana kayıp olarak aranan kişinin, iki arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi.

08.08.2019 11:16 Kayıp olarak aranan kişi cinayete kurban gitmiş
Bursa'da mayıs ayından bu yana kayıp olarak aranan kişinin, iki arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlendi.
Polis, 13 Mayıs'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan G.D'nin (30) bulunması için çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi Erikyayla Sokağı civarındaki ormanlık alanda toprağa gömülü bir ceset bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Ekipler, başı ve sırtına pompalı tüfekle yakın mesafeden ateş edilerek öldürülüp gömülen cesedin, G.D'ye ait olduğunu tespit etti.
Emniyet güçlerince yapılan araştırmada, G.D'nin, aralarında borç meselesi olan arkadaşları M.Z. (31) ve İ.E.T. (26) tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.
Gözaltına alınan M.Z. ile hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından cezaevinde bulunan İ.E.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlıların, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmalarına karar verildi.
Öte yandan, olayda kullanılan pompalı tüfek ile kazma ve kürek, şüphelilerin otomobilinde bulundu.

Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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