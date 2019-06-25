25.06.2019 22:47
Haberler » Güncel » Haber

Kayıp olarak aranan kişi yakılmış halde ölü bulundu (2)

Kayıp olarak aranan kişi yakılmış halde ölü bulundu (2)

EMNİYETTEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTIİzmir'in Bayındır ilçesinde, Ali Merter Girgin'i (28) önce darbedip, daha sonra yakarak öldüren Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

EMNİYETTEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
İzmir 'in Bayındır ilçesinde, Ali Merter Girgin'i (28) önce darbedip, daha sonra yakarak öldüren Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç'in Cinayet Büro Amirliği'nde, Ali Merter Girgin'in Mustafa Arabacı'nın kız arkadaşına ilgi gösterip, yakınlık kurmak istediği için öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Faruk ÇARK - Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Kaynak: DHA
İzmir , Bayındır , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
00:27 Gürcistan'daki protestolar sürüyor - TİFLİS
00:26 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatında sona gelindi
00:26 TEM Otoyolu'nda otomobilin çarpıp kaçtığı Suriye'li öldü
00:26 Tokat'ta silahlı kavga: 1 ölü
00:24 Amerikalıların yüzde 45'i aşılara şüpheyle yaklaşıyor
00:22 BURSA'DA 436 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
00:19 Gürcistan'daki protestolar sürüyor