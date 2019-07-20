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Kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin parçalanmış ve yanmış cesedi fındık bahçesinde bulundu.

20.07.2019 22:41 Kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin parçalanmış ve yanmış cesedi fındık bahçesinde bulundu.
Jandarma ekipleri, kendisinden 11 gündür haber alınamayan, ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Sadık Şenel (69) için arama çalışması yaptı.
Ekipler, Boztekke köyü Ayaroğlu Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış halde bir ceset buldu.
Cesedin Şenel'e ait olduğu tespit edildi.
Fındık bahçesinin sahibi A.Ş. ve Y.Ş ile anneleri F.Ş. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Jandarma, Giresun, Güncel

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