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Kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı (3)

Manisa'da 34 gün önce kayıp ihbarı yapılan Turgut Özyürek'i öldürdüğü iddia edilen eşi ve eşiyle gönül ilişkisi olduğu öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.

26.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:42
'da 34 gün önce kayıp ihbarı yapılan Turgut Özyürek'i öldürdüğü iddia edilen eşi ve eşiyle gönül ilişkisi olduğu öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.
Ahmetli ilçesinde 34 gün önce yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Turgut Özyürek'in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma yürüttü.
Bu süreçte Özyürek'in eşi N.Ö, eşinin cinayet sonucu öldürüldüğünü itiraf etti.
N.Ö'nün polise verdiği ifadesinde gönül ilişkisi yaşadığı H.A'nın eşini İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda öldürdüğünü ve boş bir araziye gömdüğünü söylemesi sonrası N.Ö. ve H.A, gözaltına alındı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile jandarma ekipleri, H.A'nın yer göstermesi sonucu Kemalpaşa ilçesine bağlı Sinancılar Mahallesi'nde ormanlık arazide gömülü halde kafatası ve kemiklerle giysi parçaları buldu.
Bulunan ceset parçalarının Özyürek'e ait olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan Turgut Özyürek'in eşi N.Ö. ile gönül ilişkisi yaşadığı H.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, Turgutlu İlçe Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Turgutlu adliyesinde nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Öte yandan cinayet zanlısı H.A. adliyeye çıkarılırken, Turgut Özyürek'i N.Ö.'ye aşık olduğu için öldürdüğünü, hapse girecek olmasına rağmen N.Ö.'yü halen sevdiğini, onun için hapse girmeye değer olduğunu söyledi.
Kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı (3)

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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