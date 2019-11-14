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Kayıp olarak aranan şahsın cesedi Kızılırmak'ta bulundu

Kayseri'de iki gündür kayıp olarak şahsın cesedi Kızılırmak'ta bulundu.

14.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:08Kayıp olarak aranan şahsın cesedi Kızılırmak'ta bulundu
'de iki gündür kayıp olarak şahsın cesedi 'ta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Turan B.'den ((59) 2 gündür alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, Turan B.'nin otomobilini karayolu Kermelik mevki yakınlarında Kızılırmak yanında buldu. Daha sonra olay yerine AFAD, JAK, sağlık ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. çevrede güvenlik önlemi alırken Türkuaz Arama Kurtarma Derneği dalgıçları Kızılırmak'ta arama yaptı. Yapılan aramalarda Turan B.'nin cansız bedeni bulunarak su üzerine çıkarıldı. Turan B.'nin cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından Turan B.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kızılırmak, Jandarma, Özvatan, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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