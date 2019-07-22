Haberler» Güncel» Haber

Kayıp olarak aranan Sıla, evine döndü

ANTALYA'da, cuma gününden bu yana kayıp olan Sıla Erdoğan (16), sabah saatlerinde evine döndü.

22.07.2019 12:21 Kayıp olarak aranan Sıla, evine döndü
ANTALYA'da, cuma gününden bu yana kayıp olan Sıla Erdoğan (16), sabah saatlerinde evine döndü. Baba Mehmet Erdoğan, kızının bulunmasıyla bayram sevinci yaşadıklarını söyledi.
Mehmet ve Emine Erdoğan çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve çıraklık okulunda kadın kuaförlüğü eğitim alan Sıla Erdoğan, 3 ay önce çalıştığı iş yerinde ayrıldı. Geçen cuma günü de Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Sıla, geri dönmeyince aile durumu polise bildirdi.
Sıla'yı bulmak için çalışma başlatan polis, genç kızın sosyal medya hesapları ile cep telefonunu kapattığını belirledi. Her yerde aranan Sıla, bu sabah eve döndü. Kaybolduğu günden bu yana kızının gittiği yerlerin izini otobüs kartıyla süren baba Mehmet Erdoğan, "Bir yakınımızın evine gidip bir süre orada kalmış. Sıla'nın bulunmasıyla bayram sevinci yaşıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
Sabah, Sıla, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:03   Milli ırk Osmanlı Sultan tavukları hobicilerin gözdesi
13:03   VALİLİK'TEN İSTANBUL'DAKİ KAÇAK SURİYELİLERE 20 AĞUSTOS'A KADAR SÜRE
13:03   DENİZLİ Kötü koku yayılan evinde ölü bulundu
13:03   RİZE Çekyalı genç mobiletiyle geldiği Karadeniz'e hayran kaldı
13:03   Van'da kuyumcu kuryesini gasbeden 4 şüpheli tutuklandı
13:03   TOKAT Öğrenciler, 3 yıldır biriktirdikleri harçlıklarını vakıflara bağışladı
13:02   Binali Yıldırım: İzmir bizim gönlümüzdedir / Ek fotoğraf