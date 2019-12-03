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Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu

ORDU'nun Ünye ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Sedat Çakıcıoğlu'nun (45) cansız bedeni, yapımı süren inşaatın bodrum katında bulundu.

03.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:04Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu
– ORDU'nun ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Sedat Çakıcıoğlu'nun (45) cansız bedeni, yapımı süren inşaatın bodrum katında bulundu. Çakıcıoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Ünye ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Gemici Sokak üzerinde, yapımı süren inşaatın bodrum katında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden işçiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Sedat Çakıcıoğlu olduğunu tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Sedat Çakıcıoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 2 çocuk babası Çakıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili polis, soruşturma başlattı.


- Ordu

Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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