Kayıp olarak aranıyordu, arıtma tesisinin havuzunda cesedi bulundu
MANİSA'nın Demirci ilçesinde kayıp olarak aranan Orhan Eraydın'ın (35), arıtma tesisinin havuzunda cesedi bulundu.
12.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:34
MANİSA'nın Demirci ilçesinde kayıp olarak aranan Orhan Eraydın'ın (35), arıtma tesisinin havuzunda cesedi bulundu. Eraydın'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait arıtma tesisinin havuzunda, saat 12.30 sıralarında erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada cesedin, 4 Mart'tan beri kendisinden haber alınamayan ve kayıp başvurusuyla aranan Orhan Eraydın'a ait olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Orhan Eraydın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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