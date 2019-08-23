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Kayıp olarak aranıyordu cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan bir kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

23.08.2019 08:39 Kayıp olarak aranıyordu cansız bedeni bulundu
Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan bir kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Andırın ilçesi Gökgedik Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Aydoğan (29) dün akşam saatlerinde kayboldu. Aydoğan'ı bulamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan aramada, Aydoğan'ın cansız bedeni Karasu Deresi yatağında buldu. Ceset, olay yeri incelemenin ardından otopsi için Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aydoğan'ın sara hastası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Abdullah Aydoğan, Kahramanmaraş, Andırın, Aydoğan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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