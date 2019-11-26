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Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde, kayıp olarak aranan Turgut Ö.'nün (58) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

26.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:58Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı
MANİSA'nın ilçesinde, kayıp olarak aranan Turgut Ö.'nün (58) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili Turgut Ö.'nün eşi Necla Ö. ile ilişki yaşadığı öne sürülen Hayrettin A. (33) ve kadının önceki eşinden olan kızı Sibel M. gözaltına alındı. Turgut Ö.'nün cesedinin atıldığı belirtilen ormanlık alanda kafatası ve giysileri bulundu.

Ahmetli ilçesinde 1 Kasım'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Turgut Ö.'nün bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Turgut Ö.'nün kaybolmasının ardından ablası Hayriye Ö. ise, bir televizyon programına çıkıp, kardeşinin eşi Necla Ö.'yü suçladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necla Ö. ve kızı Sibel M. ile kadının gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Hayrettin A.'yı gözaltına altı. Hayrettin A., sorgusunda Turgut Ö.'yü öldürdüğünü itiraf etti. Hayrettin A.'nın ilk ifadesinde, Turgut Ö.'yü iş bulma yalanıyla kandırıp Kemalpaşa'nın kırsal Ovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alana getirdiği, burada sopayla başına ve vücuduna vurarak öldürüp, cesedini ortada bıraktığını söylediği bildirildi.

Polis ekipleri, Hayrettin A.'nın tarif ettiği yerde arama yaptı. Aramada, kafatası ve kıyafetler bulundu. Ekipler, Turgut Ö.'ye ait olduğunu düşündükleri giysi ve kemik parçalarını incelemek üzere topladı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


- İzmir

Ahmetli, Güncel

Kaynak: DHA

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