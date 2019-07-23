Haberler» Güncel» Haber

Kayıp olduğu iddia edilen çocukları arama çalışması sonlandırıldı

ADANA'da vatandaşların 2 çocuğun sulama kanalında kaybolduğu ihbarı üzerine dün başlatılan arama çalışması, kayıp başvurusu yapılmaması üzerine bu sabah sonlandırıldı.

23.07.2019 12:44 Kayıp olduğu iddia edilen çocukları arama çalışması sonlandırıldı
ADANA'da vatandaşların 2 çocuğun sulama kanalında kaybolduğu ihbarı üzerine dün başlatılan arama çalışması, kayıp başvurusu yapılmaması üzerine bu sabah sonlandırıldı. Aynı yerde boğulma tehlikesi geçiren ve vatandaşlar tarafından kurtarılan 4 çocuktan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne(DSİ) ait sulama kanalı yakınında oynayan Ramazan Parçikanlı(4), Seher Kübra Çolak(7), kardeşi Süleyman Yağız Çolak(6) ve Mehmet Çiftçi'nin (9) topu sulama kanalına düştü. Toplarını almak için suya giren çocuklar akıntıya kapıldı. Çocukları gören çevredekiler, kurtarmak için suya atladı. Çocuklar kurtarılıp, sudan çıkarıldı. 4 çocuk, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bu sırada olay yerine gelen polis ve kurtarma ekiplerine, 2 çocuğun daha suya kapıldığı bildirildi. Bunun üzerine CANKUR ve su altı polisleri, kayıp çocukları bulmak için arama çalışması başlattı. Bu sabah kanalın suyunu kesen ekipler, suda son kez arama yaptı. Kayıp başvurusu yapan aile olmaması ve kanalda yapılan aramada kimseye rastlanmaması üzerine arama sonlandırıldı.
Öte yandan kurtarılan 4 çocuktan Süleyman Yağız Çolak'ın hastenedeki tedavisi devam ederken, 3 çocuk taburcu edilerek evlerine gönderildi.


Kaynak: DHA
Levent Mahallesi, Sabah, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:24   Hakkari'de "tarım ve insan" temalı fotoğraf sergisi
13:24   Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı (2)
13:24   Düzce'deki selde ölenlerin sayısı 5'e çıktı, 2 kişi aranıyor (3)
13:23   Fatma Şahin'den "24 Temmuz Basın Bayramı" kutlaması
13:23   AK Parti Milletvekili Yeneroğlu, Akit gazetesindeki köşe yazısına tepki gösterdi
13:23   Pitbull'un önüne attıkları 'Çıtır' kediyi parçalattılar
13:23   Daimler ve Bosch'un "otomatik vale sistemi" onaylandı