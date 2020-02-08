Haberler » Güncel » Kayıp operatörün tişörtü bulundu (2) - Haber

Kayıp operatörün tişörtü bulundu (2)

KAR YAĞIŞI ALTINDA ARIYORLAR Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kepçe operatörü Muhammet Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.

08.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:05Kayıp operatörün tişörtü bulundu (2)

KAR YAĞIŞI ALTINDA ARIYORLAR

'nin ilçesinde kepçe operatörü Muhammet Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına Düzce AFAD, Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar ve rafting ekiplerinden oluşan 101 kişi katılıyor. Sabah saatlerinde hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 5 gruba ayrılarak Efteni Gölü, Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 25 kilometrelik alandaki çalışmalara başladı. Ekipler ağır kış şartlarına rağmen arama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 17:15:35