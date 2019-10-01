Haberler » Güncel » Haber

Kayıp ortaokul öğrencisi bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki İzzet Ömer Aslan bulundu.

01.10.2019 09:05Kayıp ortaokul öğrencisi bulundu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki İzzet Ömer Aslan bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesi Cemal Caymaz Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için ayrılan ve bir daha geri dönmeyen ortaokul öğrencisi İzzet Ömer Aslan'ın ailesi, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek çocuklarının eve gelmediğini bildirdi. Emniyet güçleri çocuğun bulunması için çalışma başlatırken, Aslan'ın eşgali kent genelindeki tüm ekiplere iletildi. Sosyal medyadan da Aslan'ın bulunması için paylaşımlarda bulunulurken, polis ekipleri de kent genelinde arama çalışması yaptı.
Bir vatandaşın Aslan'ın sosyal medyadaki fotoğrafını görerek polise ihbarda bulunmasının ardından İzzet Ömer Aslan, Karabük Kent Meydanı'nda polis tarafından bulundu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
(Ersin Turan-Yasin Erdem/İHA)

Safranbolu, Ömer Aslan, Karabük, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:03 TÜİK Denizli'de kişi başına toplanan günlük atık miktarını açıkladı
13:03 Memursen Temsilcisi Ali Deniz Açıklaması
13:03 Bismil'in projelerdeki başarı istikrarı sürüyor
13:03 Büyükakın, ''Şehirlerin daha fazla değer üretmesi için ortak akıl geliştireceğiz''
13:02 Muğla'nın belediye atık istatistikleri açıklandı
13:01 Gönüllü tiyatrocular oynadı, 352 çocuğun yüzü güldü
13:01 - Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Jagland ile Görüştü