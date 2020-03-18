Menü
Haberler››3. Sayfa››Kayıp şahıs dere yatağına uçan otomobilinde ölü bulundu - Haberler

Kayıp şahıs dere yatağına uçan otomobilinde ölü bulundu

Karaman'da 3 gündür kayıp olarak aranan Veli Altaş, dere yatağına uçan otomobilinin içerisinde ölü olarak bulundu.

18.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:24
Kayıp şahıs dere yatağına uçan otomobilinde ölü bulundu
Karaman'da 3 gündür kayıp olarak aranan Veli Altaş, dere yatağına uçan otomobilinin içerisinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir vatandaş Sarıveliler-Taşkent yolunun 1. kilometresinde dere yatağına bir otomobilin uçmuş vaziyette olduğunu görerek durumu hemen jandarmaya haber etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin üç gündür kayıp olarak aranan 51 yaşındaki Veli Altaş'a ait olduğunu tespit etti. Otomobilin yanına vararak kontrol eden ekipler vücudunun bir kısmı suyun içinde olan Altaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Altaş'ın cesedi araç içerisinden çıkarılarak Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobilin uçtuğu derenin yoldan aşağıda olması nedeniyle oradan geçenler tarafından fark edilemediği öğrenildi.

Kayıp olan Altaş'ı AFAD ve jandarma ekipleri üç gündür her yerde arıyordu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Sarıveliler, Jandarma, Karaman, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978’e yükseldi Haberler
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Haberler
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Haberler
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Loading