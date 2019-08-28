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Kayıp şahıstan 6 gündür haber alınamıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde 6 gündür kayıp olan İbrahim Türkmen'den haber alınamıyor.

28.08.2019 13:05 Kayıp şahıstan 6 gündür haber alınamıyor
Tokat'ın Niksar ilçesinde 6 gündür kayıp olan İbrahim Türkmen'den haber alınamıyor.

Niksar İlçe merkezi Fatih Mahallesi, Şehit Mahmut Güler Caddesinde bir evde kiracı olarak yalnız yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Türkmen, 22 Ağustos Perşembe günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Ev sahibi Mustafa Cebecioğulları, kiracısı Türkmen'den haber alamaması üzerine durumu polise bildirdi. Emniyet birimleri tarafından altı gündür kayıp olarak aranan Türkmen'e ait şu ana kadar bir ize rastlanamazken, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - TOKAT

Fatih Mahallesi, Niksar, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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