Kayıp şahsı arama çalışmaları sonlandırıldı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi'nde bir hafta önce evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Recep Üzülmez'i (58) arama çalışmaları 7 günün ardından sonlandırıldı. Jandarma ekiplerinin bundan sonra gelecek ihbar doğrultusunda arama yapacağı belirtilirken, soruşturmaye devam ediliyor.

Sivrice Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü evden çıktıktın sonra bir daha haber alınamayan Recep Üzülmez için AFAD, AKUT, ANDA ve Jandarma birliklerine bağlı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgede 7 gündür sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine arama çalışmalarına son verildi. Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ederken, bundan sonra gelecek ihbarlar üzerine çalışma yapılacağı öğrenildi.