Kayıp şahsın cesedi atık su havuzunda bulundu
Manisa'nın Demirci ilçesinde günlerdir kayıp olan şahsın cesedi, atık su havuzunda bulundu.
12.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:23
Manisa 'nın Demirci ilçesinde günlerdir kayıp olan şahsın cesedi, atık su havuzunda bulundu.
Edinilen bilgiye göre Demirci ilçesinde 4 Mart tarihinden bu yana haber alınamayan ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunulan 35 yaşındaki Orhan Eraydın'ın cansız bedeni yapılan ihbar neticesinde Mithatpaşa Mahallesi'ndeki arıtma tesisine ait su dolu havuzda bulundu.
Olay yerine intikal eden emniyet yetkilileri bölgede geniş güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri Orhan Eraydın'ın öldüğünü belirledi.
Orhan Eraydın'ın kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için cenazesi, Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Kaynak: İHA
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