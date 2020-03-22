Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kayıp son kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler

Kayıp son kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp son kişinin cansız bedenine ulaşıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 gün önce denize açılan ve kendilerinden haber alınamayan üç kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

22.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:17
Kayıp son kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Muğla 'nın Marmaris ilçesinde 8 gün önce denize açılan ve kendilerinden haber alınamayan üç kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
MUĞLA - 15 Mart günü Marmaris Karacasöğüt Mahalesi Ayın koyundan fiber tekne ile denize açılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Özkan Akıncı, Erdoğan İnce ve Metin Zınk'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.
Kayıp şahıslar ile ilgili Jandarmaya yapılan başvurunun ardından karadan Jandarma ekipleri, denizden ise Sahil Güvenlik dalgıç ve helikopteri ile arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmalarının yedinci gününde Marmaris Güllübük Burnu mevkiinde balıkçılar tarafından bir cansız erkek cesedi ve Bördübet koyunda da bir erkek cesedi kıyıya vurmuş şekilde bulundu.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris limanına getirilen iki erkek cesedin 7 gündür kayıp olarak aranan Özkan Akıncı ve Erdoğan İnce'ye ait olduğu ortaya belirlendi.
Sahil Güvenlik ekiplerinin havadan helikopter ile denizden de dalış timleri tarafından kayıp Metin Zınk'ın arama çalışmaları sürürken, dalış ekibinin Datça ilçesi Gerence Burnu mevkiinde kıyıya vurmuş bir erkek cesedi tespit edildi. Cesedin 8 gündür kayıp olan ve aranan Metin Zınk'a ait olduğu belirlendi.
8 gündür kayıp olan üç kişinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kayıp son kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Kayıp son kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Etiketler : Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar - Haberler Polis otosunun önünde drift yapınca cezayı yedi - Haberler 65 yaş üstü vatandaş 112'yi arayıp maden suyu istedi - Haberler Tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri de gel-al servise döndü - Haberler Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı - Haberler Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi - Haberler Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı - Haberler Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Loading