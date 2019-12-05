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Kayıp sürücü 4 gündür nehirde aranıyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç'un bulunması için başlatılan çalışmalar 4 gündür sürüyor.

05.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:45Kayıp sürücü 4 gündür nehirde aranıyor
'ın ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç'un bulunması için başlatılan çalışmalar 4 gündür sürüyor.

Kaza, 4 gün önce ilçede Fırat Nehri'nin Karakaya Barajı bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana gelmişti. Bedrettin Oruç (41) idaresindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilip nehre düştü. Kamyonet çekici yardımı ile sudan çıkarılırken, sürücü Oruç'a ulaşılamadı. Bölgede jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar tarafından 3 gündür devam eden çalışmada bir sonuç alınamadı.

Bugün de yaklaşık 35 kilometrelik alanda İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Diyarbakır'dan gelen Jandarma Su Altı Kurtarma Timi arama çalışmasına devam etti. Gün boyu su altı ile yüzeyinden yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamadığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Fırat Nehri, Elazığ, Keban, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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