Kayıp turist jandarma tarafından bulundu

Muğla
'nın Datça
ilçesinde yürüyüşe çıktığı dağlık alanda kaybolan İsveçli turist
, jandarma tarafından bulundu.
Datça'da eşiyle tatil yapan 75 yaşındaki İsveçli turist Marcell Emil Tschudin, Karaköy
Mahallesi dağlık alanında yürüyüşe çıktı.
Kendisinden uzun süre haber alamayan eşinin müracaatı üzerine, jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Karaköy Körmen Limanı patika kayalarında sağ bulunan İsveçli turist Tschudin, ailesine ulaştırıldı.
Kaynak: AA
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