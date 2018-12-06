Kayıp Uçak 37 Yıl Sonra İndi / Mistik Hikayeler

06 Aralık 2018 Perşembe 15:58



06 Aralık 2018 Perşembe 15:58

Şimdiye kadar bir kez dahi olsa zamanda yolculukla ilgili film veye bir şeyler izlemişsinizdir. Filmleri izledikten sonra ise gerçekten de zamanda yolculuk mümkün olabilir mi diye düşünmüşsünüzdür mutlaka. Peki gerçekten de zamanda yolculuk yapılabilinir mi? Eğer bu olaya sadece filmlerde şahit olduysanız doğal olarak pek de mümkün olabileceğini düşünmüyor olabilirsiniz. Ancak bugün bahsedeceğimiz konuyla bu konudaki fikirlerinizi büyük ölçüde değiştirebiliriz. Çünkü size 1955 yılında havalanıp, 1992 yılında iniş yapan gerçek bir uçaktan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.