Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku 145 gündür aranıyor

Tunceli'de, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının 145. gününde de sonuç alınamadı.

28.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:40
Tunceli'de, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının 145. gününde de sonuç alınamadı.
Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.
Bugünkü arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Van Jandarma Sualtı Aram Kurtarma (JAK) ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekibi katıldı.
Çalışmalar kapsamında dalgıç ekipleri, suda görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu baraj gölünün Sarı Saltuk Viyadüğü yakınında belirlenen alanlarda dalış yaparak aramalarını sürdürdü.
AFAD ekibinin de botlarla göl yüzeyinde ve kıyılarda gün boyu sürdürdüğü arama çalışmalarında, bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.
Olay
Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.
Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu. Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku 145 gündür aranıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ABD’li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Son Dakika: TFF, Süper Lig’in 12 Haziran’da başlaması kararını resmileştirdi Haber
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Gülnur’u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Haber
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Merkez Bankası’nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Haber
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Interpol’ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya’da bulundu Haber
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Haberler››Güncel››Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku 145 gündür aranıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:37: Tamamlanan "Kanal Korkuteli Projesi"yle tekne gezisi keyfi - Haber 16:37: MÜSİAD Erzurum Şubesi Ramazan Ayında 2 bin den fazla aileye yardım - Haber 16:37: YÖK Başkanı Saraç, güzel sanatlar fakültelerinin dekanları ile görüştü Açıklaması - Haber 16:37: Balıkesir'de evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı - Haber 16:37: BM'den İdlib'e 108 tır insani yardım - Haber 16:25: Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya isyan etti: Ülkemiz Teksas'a mı döndü? - Haber 15:25: ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı - Haberler 15:19: Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu - Haberler 14:16: Vahşet anları kameraya anbean yansıdı! Köpek balığını işkence ederek öldürdüler - Haber 10:13: Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor - Ekonomi