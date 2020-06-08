Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 156 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de 5 Ocak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

08.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:59
Tunceli'de 5 Ocak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.
Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.
Bugünkü arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Elazığ Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) ve İzmir ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekibi katıldı.
Dalgıç ekipleri, suda görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu baraj gölünde belirlenen alanlarda dalış yaparak aramalarını sürdürdü.
AFAD ve arama kurtarma ekibi de botlarla Atatürk Mahallesi'ndeki Öğretmenevi mevkisi ile baraj gövdesine kadar olan bölümde göl yüzeyinde ve kıyılarda çalışmalarını sürdürdü.
Aramalarda bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.
Olay
Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.
Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu. Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku’dan 156 gündür haber alınamıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Güncel, Haber

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