Kayıp Üniversiteli Evin'in Baraj Gölünde Cesedi Bulundu

TUNCELİ'de 2 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi
öğrencisi Evin Tankaş'ın (26), Uzunçayır
Baraj Gölü'nde cesedi bulundu. Munzur Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Evin Tankaş'tan haber alamayan Şırnak
'ta oturan ailesi, güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yaptı. Başvuru üzerine polis ekipleri, Tankaş için arama çalışması başlattı. Ekipler arama çalışmaların sürdürürken, Aktuluk Mahallesi Uzunçayır
Baraj Gölü kenarında ceset olduğu ihbarı alındı. Yapılan araştırmada, baraj gölünde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisi Evin Tankaş'a ait olduğu tespit edildi. Tankaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. - Tunceli
Kaynak: DHA