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Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

04.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:18
Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
TUNCELİ - Tunceli 'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor. Şuana kadar yaklaşık 7 kilometrelik Munzur Çayı arandığı bildirildi.
Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu.
İlk günden itibaren çok sayıda ekibin katılımıyla devam eden arama çalışmaları 19'uncu gününde de sürdü. Ankara'dan gelen JÖAK, Van ve Samsun'dan gelen Sualtı Arama Kurtarma tarafından Munzur Çayı'nda aramalar gerçekleştirildi. AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler de Uzunçayır Baraj Gölü'nde çalışmalar yaptı. Şuana kadar 7 kilometrelik Munzur Çayı'nda arama yapıldığı kaydedildi. Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Yılmaz Güneş, Munzur Çayı, Tunceli, Genel

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Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
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