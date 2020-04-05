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Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

05.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:16
Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
TUNCELİ - Tunceli 'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar Munzur Çayı'nın yaklaşık 7 kilometrelik bölümü taranırken aramalar çayın kent merkezindeki bölümünde yoğunlaştırıldı.
Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık kara yolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu.
İlk günden itibaren çok sayıda ekibin katılımıyla devam eden arama çalışmaları 20'nci gününde de sürdü. Aramalar kapsamında Ankara'dan gelen JÖAK, JAK, Van ve Samsun'dan gelen Sualtı Arama Kurtarma tarafından Munzur Çayı'nın kent merkezine kadar uzanan bölümünde çalışma gerçekleştirildi.
Uzunçayır Baraj Gölü'nde ise, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler de arama çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Yılmaz Güneş, Munzur Çayı, Tunceli, 3. Sayfa

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Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
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