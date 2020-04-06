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Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları 4 farklı noktada sürüyor

Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları 4 farklı noktada sürüyor Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları 4 farklı noktada devam ediyor.

06.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:46
Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları 4 farklı noktada sürüyor
TUNCELİ - Tunceli 'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları 4 farklı noktada devam ediyor.
Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu.
İlk günden itibaren çok sayıda ekibin katılımıyla devam eden arama çalışmaları 21'nci gününde de sürdü.Aramalar kapsamında Ankara'dan gelen JÖAK, JAK, Van ve Samsun'dan gelen Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından Munzur Çayı'nın 3 farklı noktasında çalışma yaparken, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler ise Uzunçayır Baraj Gölü'nde bir noktada çalışmalarını sürdürdü.
Aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında şuana kadar bir sonuç alınamadı. Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları 4 farklı noktada sürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Munzur Çayı, Tunceli, Genel

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Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları 4 farklı noktada sürüyor
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