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Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları baraja kaydırıldı

Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmalarının bir bölümü Munzur Çayı'nda sürerken yoğunlu baraj gölünde kaydırıldı.

11.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:26
Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları baraja kaydırıldı
Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmalarının bir bölümü Munzur Çayı'nda sürerken yoğunlu baraj gölünde kaydırıldı.

Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık kara yolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. Olayın ilk gününden itibaren devam eden arama çalışmalarının 25'inci gününde ekiplerin bir bölümü Munzur Çayı'nda arama yaparken diğer ekipler ise Uzunçayır Baraj Gölü'ne yoğunlaştı. Çalışmalara Ankara ve Van'dan JÖAK, JAK, Samsun, Adana ve Antalya İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Su Altı Grup Amirliklerinde görevli dalgıç polisler, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllülerin katıldığı bildirildi.

Çalışmalarının Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki bölümünde Güneş'in yanı sıra 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'da aranıyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yılmaz Güneş, Munzur Çayı, 3. Sayfa
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