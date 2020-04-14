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Kayıp Uzman Çavuş Güneş'in bulunması için Munzur karış karış aranıyor

Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

14.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:13
Kayıp Uzman Çavuş Güneş'in bulunması için Munzur karış karış aranıyor
Tunceli 'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Munzur Çayı çok sayıda ekiple karış karış aranıyor.

Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. Olayın ilk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor.Çalışmalara Ankara ve Van'dan JÖAK, JAK, Samsun, Adana ve Antalya İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Su Altı Grup Amirliklerinde görevli dalgıç polisler, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler katılıyor.

Çalışmalar kapsamında Munzur Çayı JÖAK ve SAK ekipleri tarafından karış karış aranırken Uzunçayır Baraj Gölü'nde de tekne ve botlarla arama çalışmalara devam ediliyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yılmaz Güneş, Munzur Çayı, Tunceli, 3. Sayfa
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