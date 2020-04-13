Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

13.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:51
Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor
Tunceli 'de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ile 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. Olayın ilk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor. Çalışmalara Ankara ve Van'dan JÖAK, JAK, Samsun, Adana ve Antalya İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Su Altı Grup Amirliklerinde görevli dalgıç polisler, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler katılıyor. Çalışmaların Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki bölümünde askeri helikopterin de destek verdiği arama çalışmalarında 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku da aranıyor.

Arama çalışmalarını takip eden Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, 100 gündür beklediklerini söyledi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Yılmaz Güneş, Munzur Çayı, Tunceli, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:37: Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı - Haberler 16:34: Koronavirüsü yenen hekimler konuştu: Belirti yoktu, tomografide görüldü - Haberler 16:33: CHP'li Öztrak: Alınan önlemlere mutlaka uyalım - Haberler 16:32: Taksim'de kuralları hiçe sayan turistlere polis müdahale etti - Haberler 16:32: İkinci elde koronavirüse karşı dijital önlem! - Haberler 16:25: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor