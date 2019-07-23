Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kayıp yarış atını parçalanmış halde bulan sahibi: "bunu yapan hayvan olamaz"

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İngiliz Yarış Atı'nı parçalanmış halde bulan at tutkunu Harun Ak: "Bunu yapan hayvan olamaz" diyerek atın sadece kemik ve kaburgalarının kaldığını söyledi.

23.07.2019 15:23 Kayıp yarış atını parçalanmış halde bulan sahibi:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İngiliz Yarış Atı'nı parçalanmış halde bulan at tutkunu Harun Ak: "Bunu yapan hayvan olamaz" diyerek atın sadece kemik ve kaburgalarının kaldığını söyledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kuşbahçe Mevki'i'nde ormanlık alanda kesilmiş olarak at bulundu. Atın sadece kafasının ve kaburgalarının kaldığı görüntü karşısında şok olan atın sahibi Harun Ak; "Bunu yapan hayvan olamaz" diyerek duruma isyan etti. Atın kim veya kimler tarafından kesildiği henüz netlik kazanmazsın olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığımız atın sahibi Harun Ak, üzüntülü olduğunu belirterek, yorum yapmadı. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:27   1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
16:25   Almanya'da camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
16:24   Boş sulama havuzuna düşen adam yaralandı
16:23   FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
16:18   'Taksi' uygulamasında 49 bin 336 TL ceza
16:17   1 kilogram uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalandılar
16:16   Antalya'da tarlada yangın çıktı