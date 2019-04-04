Kayıp Yasin'in Annesi: 3 Yıldır Yavrumun Gelmesini Bekliyorum

Kaynak: DHA

KONYA'nın Akören ilçesinde, 6 yaşındayken, evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den 3 yıldır haber alınamıyor. Anne Ümmü Şahin (29), "Halen oğlumun sağ olduğunu, bir yerden çıkıp geleceğini düşünüyorum. Merdivende oturup, gelir mi, diye yola bakıyorum. Ümidimi yitirmedim. Bir anne yavrusunu asla unutamaz. Oğlum öldüyse bile en azından başında dua edebileceğim mezarı olsun. Elbiselerini koklamaktan, fotoğraflarına bakmaktan yoruldum" dedi.Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü- Yavuz Şahin (39) çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 2016'da Belkuyu Anaokulu'ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken, kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma ve AFAD ekipleri ile köylüler tarafından çalışma başlatıldı. Evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar arandı; ağaç ve çalılıkların dipleri kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polislerce sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmaları, kaymakamlık tarafından 24 gün sonra sonlandırıldı.İçişleri Bakanlığı'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen, polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yılın Temmuz ayında Konya'ya gelerek, çalışmaya başlattı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü. Özel ekip de kayıp Yasin'in izine rastlayamadı.'GELİR Mİ, DİYE YOLA BAKIYORUM'Kendileri için 3 yılın zor geçtiğini dile getiren anne Ümmü Şahin, "Her gün kapıda beklemek çok zor. Her gün belki sağdır, biri getirir, bırakır, diye beklemek çok zor. Psikolojim bozuk. Çocuklarım, 'Kardeşimiz nerede?' diye ağlıyorlar. 'Herkesin kardeşi yanında, bizimki neden yok' diye ağlıyorlar. Onlar ağladıkça ben daha kötü oluyorum. Umudumuzu yitirmedik. Bir gün belki götüren insanlar vicdana, merhamete gelirler, bir zarar vermediyseler getirirler, diye bekliyorum. Yasin bir yerlerde, diye düşünüyorum" diye konuştu.Yasin'in 5 aylıkken beyninden 2 kez ameliyat geçirdiğini anlatan Şahin, "Halen oğlumun sağ olduğunu, bir yerden çıkıp geleceğini düşünüyorum. Merdivende oturup, gelir mi, diye yola bakıyorum. Ümidimi yitirmedim. Bir anne yavrusunu asla unutamaz. Oğlum öldüyse bile en azından başında dua edebileceğim mezarı olsun. Elbiselerini koklamaktan, fotoğraflarına bakmaktan yoruldum. Benim çocuğuma her kim ne yaptıysa arasınlar, ölüsünü ya da dirisini bana getirsinler" diye konuştu.'ÖMRÜM GİTTİ OĞLUM, NERDESİN?'Oğlunun fotoğrafına bakıp, gözyaşı döken Ümmü Şahin, "Keşke kendin burada olsan da senin kendini öpsem, sana doya doya sarılsam. Elini bırakmamacasına sarılsam, bir daha bırakmasam. Keşke seni bir bulsam. Ömrüm gitti oğlum, neredesin? Dayanamıyorum oğlum artık. Sesimi bari duyuyorsan gel artık ne olur, çık gel" dedi.? - Konya