01.07.2019 21:19
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kayıp yaşlı adam termal kamerayla bulundu

Kayıp yaşlı adam termal kamerayla bulundu

Tokat'ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından termal kamerayla yapılan aramada bulundu.

Tokat 'ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından termal kamerayla yapılan aramada bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Gümenek köyünde Alzheimer hastası 84 yaşındaki Hüseyin Kasın saat 18.00 sularında çocuklarıyla birlikte serada çalıştıktan sonra eve gitmek için ayrıldı. Yaşlı adamın eve dönmemesi nedeniyle yakınlarının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 4 jandarma asayiş timi, 1 Kobra unsuru, 1 JÖH timi ve 2 termal özellikli drone ile arama yapıldı. Termal özellikli drone ile gidebileceği güzergahlara bakılarak yapılan kontrolde yaşlı adam sabaha karşı 05.00 saatlerinde evinden 1 kilometre uzaktaki seralık alanda uyurken bulundu. Yaşlı adam ailesine kavuşurken yakınları büyük sevinç yaşadı. - TOKAT
Kaynak: İHA
Jandarma , Termal , Tokat , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:48 Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi JAK buldu
22:47 Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: 3 yaralı
22:47 Yayaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı
22:38 Annesinin elini bırakıp yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı
22:37 Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı
22:35 Isparta Kara Havacılık Okulu'ndaki yangın söndürüldü
22:34 Freni patlayan kamyonu telefon kabloları kurtardı