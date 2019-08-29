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Kayıp yaşlı adam, uçurumdan düşmüş

ÇORUM'da, dün kaybolan Yusuf Korkmaz (86), jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince uçurumdan düştüğü yerden kurtarıldı.

29.08.2019 10:55 Kayıp yaşlı adam, uçurumdan düşmüş
ÇORUM'da, dün kaybolan Yusuf Korkmaz (86), jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince uçurumdan düştüğü yerden kurtarıldı. Yaralı olduğu belirlenen Korkmaz, hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.
İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyünde yaşayan Yusuf Korkmaz, dün akşam evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Korkmaz'dan haber alamayan ailesi, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, bölgede arama- kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmaları sonucu yaşlı adam, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda bulundu. Uçurumdan düştüğü belirlenen Korkmaz, yaralı kurtarılıp, sağlık görevlilerince ambulansa alındı. İskilip Devlet Hastanesi'ne götürülen Yusuf Korkmaz, tedaviye alındı.



Yusuf Korkmaz, Jandarma, İskilip, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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