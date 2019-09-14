Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kayıp yaşlı adamın cesedi uçurumda bulundu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi ormandaki uçurumda bulundu.

14.09.2019 15:23Kayıp yaşlı adamın cesedi uçurumda bulundu
Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi ormandaki uçurumda bulundu.

Güzelyurt köyünde ikamet eden Cemal Manay'ın (79), 12 Eylül akşamı eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucunda, Manay'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince ormanlık alandaki bir uçurumun kenarında bulundu.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten düştüğü belirlenen Manay'ın cesedi, AFAD, jandarma ve köylülerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - KÜTAHYA

Güzelyurt, Kütahya, Simav, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:19 Halk otobüsü sürücüsü, fenalaşan hamile kadını hastaneye yetiştirdi
16:06 Yanan motosikletiyle uzaklaştı
16:06 Sakarya'da çıkan yangında bir ev ve iki baraka kullanılamaz hale geldi
16:05 Milas'ta orman yangını
16:03 Kapanla durdurulan hırsızlık zanlısından yeminli savunma
16:03 Koşarak yola çıkan lise öğrencisi otomobilin altında kaldı
16:01 Çanakkale'de 3.1 büyüklüğünde deprem