Kayıp yaşlı adamın yakınları endişeli

DENİZLİ'de 14 Şubat'tan bu yana kayıp olan kağıt toplayıcısı Muharrem Bakan'ı (75) arama çalışmaları devam ederken, oğlu Adem Bakan, "Sokak sokak gezerek babamı arıyoruz. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz" dedi.

Merkezefendi 'nin İlbade Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Muharrem Bakan, 14 Şubat sabahı kağıt toplamak için evden çıktı. Emekli olmasına rağmen kağıt toplayıcılığı yapan Bakan, akşam eve dönmedi. Yakınları, yaşlı adamı aramalarına rağmen bulamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Polis , Bakan'ı arama çalışması başlattı.

SON GÖRÜLDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, Bakan'ın son olarak 3. Sanayi Sitesi'nde görüldüğünü belirldi. Görüntülerde, Bakan'ın el arabasıyla topladığı kağıtları taşıdığı yer alıyor.

Yaşlı adamın oğlu Adem Bakan, yakınlarıyla birlikte babasını aradıklarını belirterek, görenlerin polise bildirmesini istedi. Adem Bakan, "Babam sabah kağıt toplamaya çıkmış. Gece eve dönmedi. Gün boyu topladığı kağıtları 3'üncü Sanayi Sitesi'ne götürmüş. Kendisinden bir haber alamadık. Okur yazar olmadığı için telefonu da yoktu. Böyle bir şeyin başımıza geleceği aklıma gelmezdi. Polis ekipleri de babamı bulabilmek için çok çabalıyor. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Ciddi bir rahatsızlığı yoktu. Hafıza kaybı yaşamasından da korkuyoruz. Biz kamera görüntülerini izleyerek, cadde ve sokaklarda babamı aramayı sürdüreceğiz. Babamı görenlerin polisi aramalarını rica ediyoruz" dedi.