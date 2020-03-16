Kayıp yaşlı kadın 2 gün sonra bulundu
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki yaşlı kadın, 2 günlük arama sonucunda bulundu.
16.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:30
Mersin 'in merkez Toroslar ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki yaşlı kadın, 2 günlük arama sonucunda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çandır Mahallesi'nde yaşlı bir kadının kayıp olduğunun ihbarını alan Gözne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin itfaiyesi, AFAD ve AKUT ekipleriyle birlikte olay günü bölgede geniş çaplı arama başlattı. İlk gün yapılan aramada sonuç alamayan ekipler, ikinci günde sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara yeniden başladı. İz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmalarında, yaşlı kadın 2. günün sonunda sağlıklı bir şekilde bulundu.
Tedbir amaçlı muayeneden geçirilen kadın, ailesine teslim edildi. - MERSİN
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çandır Mahallesi'nde yaşlı bir kadının kayıp olduğunun ihbarını alan Gözne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin itfaiyesi, AFAD ve AKUT ekipleriyle birlikte olay günü bölgede geniş çaplı arama başlattı. İlk gün yapılan aramada sonuç alamayan ekipler, ikinci günde sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara yeniden başladı. İz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmalarında, yaşlı kadın 2. günün sonunda sağlıklı bir şekilde bulundu.
Tedbir amaçlı muayeneden geçirilen kadın, ailesine teslim edildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
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