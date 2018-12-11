11 Aralık 2018, 16:16
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Kayıp Yaşlı Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Kayıp Yaşlı Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Akhisar Mahallesi'ndeki evinden dün saat 17.00 sıralarında ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Arzi Balaban'ın (74) yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen AFAD, AKUT, polis ve jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Huzur Mahallesi ve kırsal Şehitler Mahallesi mevkisinde arama çalışması başlattı.

AFAD ekiplerine ait arama köpekleri de çalışmalara katılıyor.
11 Aralık 2018 Salı 16:16