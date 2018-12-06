Zihinsel Engelli Kadın, Su Kuyusunda Donmak Üzereyken Bulundu!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde zihinsel engelli kayıp kadın, jandarmanın çalışması ile bölgede bulunan su kuyusunda bulundu. Donmak üzereyken yaralı olarak bulunan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

EVDEN AYRILDI, HABER ALINAMADI

Akçadağ ilçesine bağlı Gürkaynak Mahallesinde, yaşayan 53 yaşındaki F.B.'nin evden ayrılması üzerine kendisinden haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çağlı inceleme başlatan Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda arama yaptı. İlçe jandarma komutanının da katıldığı arama çalışmalarında bölgede bulunan bir su kuyusunun girişinde kayıp şahsın ayakkabıları bulununca, itfaiyeye bilgi verildi.

EKİPLER, 1 METRE SU BULUNAN KUYUYA İNDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri, yaklaşık 10 metre derinlikte bulunan ve içerisinde 1 metre su bulunan kuyuya inerek kayıp kadını buldu.

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

Donmak üzere olan ve bitkin düşen kadın, itfaiyenin de yardımı ile sedyeye bağlanarak halat ile birlikte yukarı çekildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı kadın, daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

JANDARMA, ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Jandarma, ailenin de ifadesine başvururken 3 kardeş olan F.N.'nin su kuyusuna nasıl düştüğünü bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.