Kayışdağı Ormanı'nda yangının verdiği hasar havadan görüntülendi
Maltepe'de Kayışdağı Ormanı'nda yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangının bıraktığı hasar drone ile havadan görüntülendi.
28.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:07
Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi yanındaki Kayışdağı Ormanı alanında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, itfaiye helikopteri ve iş makinesi ile yangına müdahale edildi. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Kayışdağı Ormanı'nda çıkan yangının verdiği hasar, yangın kontrol altına alındıktan sonra havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA