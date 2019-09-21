Kayışdağı Ormanı'nı doğaseverler temizledi

Dünyanın en önemli sivil toplum hareketlerinin başında gelen Dünya Temizlik Günü'nde doğaseverler Türkiye'nin birçok noktasında aynı anda çöp toplayarak doğaya bir kez daha sahip çıktı.

Çevre kirliliği ile mücadele etmek amacıyla Türkiye'nin birçok şehrinde ayrı ayrı temizlik noktaları belirlendi. Çevre kirliliğine farkındalık oluşturan bu etkinliğin bir ayağı da Ataşehir'de gerçekleşti.

Bu kapsamda "Haydi Yapalım" (Lets Do It) İstanbul Koordinatörlüğü öncülüğünde ve Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kayışdağı Ormanı doğa gönüllülerin desteği ile temizledi.

Dünyanın gördüğü en büyük sivil toplum hareketinin bir paydaşı olmak ve temiz bir dünyada yaşamak isteyen Yeditepe Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi öğrencileri, Ali Fuat Cebesoy İlkokulu öğrencileri, Batı Ataşehir Spor Klubü öğrencileri, CHP Ataşehir Gençlik Kolları, Allianz Tower çalışanları, Ataşehir Atletizm Deneği ile Ataşehir Kent Konseyi temsilcileri 21 Eylül Cumartesi günü saat 10.30'da Kayışdağı Ormanı'nda buluştu.

Ataşehir Belediyesi'nin malzeme ve ekipman desteğiyle gerçekleşen etkinliğe, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri de katılarak temizlik çalışmalarına gönüllü destek verdi.

2018 yılında 158 ülkede aynı anda yapılan etkinlik 17 milyon kişiye ulaşırken, geçtiğimiz yıl Dünya Temizlik Günü'nde yine kirletilen Ataşehir Kayışdağı Orman alanından 10 dakikada 1 ton çöp toplanmıştı.

Ormanlık alanda yapılan temizlik çalışmasında araba lastiğinden cansız manken parçalarına kadar çok sayıda atığa rastlanırken Ataşehir Belediyesi ve gönüllülerden oluşan topluluk,Kayışdağı Ormanı'ndan bu yıl ise 103 poşet geri dönüşüm atığı ile 85 poşet çöp toplandı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteğiyle gerçekleşen Let's Do It (Hadi Yapalım) etkinliğiyle genç nesillere temiz bir dünya bırakılması hedeflendi.