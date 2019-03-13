Kayısı Ağaçları Yeni Sezona Hazırlanıyor

Malatyalı üreticiler, kayısı bahçelerinde "uyuz, tomurcuk tırtılı ile kabuklu bit" gibi hastalık ve zararlılara karşı mücadele etmek için hasat sezonunun ilk ilacını atmaya başladı.
Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Malatya'da, 50 bin aile geçimini kayısıdan sağlıyor.
"Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan ve yaklaşık 8 milyon kayısı ağacına ev sahipliği yapan kentte, üreticiler yeni hasat sezonuna hazırlık yapmaya başladı.
Kuru kayısı ihracatından yıllık ortalama 260 milyon dolar, kayısı çekirdeği içinden ise 12 milyon dolar gelir elde eden şehirde, üreticiler hasat sezonunda ağaçlarda verim kaybını önlemek, dal kanseri, uyuz, tomurcuk tırtılı ile kabuklu bit gibi hastalık ve zararlılara karşı mücadele etmek için ilaçlamalara başladı. Yeşilyurt
Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilaçlama öncesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları yaptıklarını söyledi.
Her yıl hastalık ve zararlılara karşı çiftçilerin kayısı meyvelerinin tomurcuk döneminde ilaçlama yaptığını dile getiren Solmaz, ilaçlama döneminin her yıl hava sıcaklıklarına göre değiştiğini belirtti.
"Açık havada üretim yapıldığı için risk yüksek"
Oda olarak hastalıklarla mücadele ve ilaçlama dönemleriyle ilgili çiftçilere eğitim verdiklerini anımsatan Solmaz, "İlaçlama, bahçe bakımı ile kayısı ağaçlarının hasata hazırlama yöntemlerini tarım danışmanlarımız anlattı. Üreticilerin ilaçları zamanında atmasını sağlayarak, hastalık ve zararlılarla etkin mücadele etmelerini sağlıyoruz. Lüzumsuz ilaç atımının önüne geçerek, üreticinin girdi maliyetini düşürüyoruz." diye konuştu.
Solmaz, bu yıl kış mevsimin soğuk geçmesinden dolayı ağaçların sağlıklı bir mevsim geçirdiğine değinerek, "Çiçekler de zamanında açacak inşallah. Açık havada üretim yapıldığı için risk yüksek. Eğer dolu ve zirai don olayları yaşanmazsa bu yıl hasat döneminde kaliteli meyve alacağımıza inanıyoruz. İnşallah çiftçilerin emekleri zayi olmaz ve ülke ekonomisine kent olarak katkı sağlarız." dedi.
Yeşilyurt Ziraat Odası Tarım Danışmanı Mehlike Özbey ise, çiftçilere verdikleri teorik ve uygulamalı eğitimin ardından ilaçlama yapılan bahçeleri kontrol ettikleri vurguladı.
Kayısı ağaçlarının pembe tomurcuk dönemine girdiğini, üreticilerin hastalık ve zararlılara karşı ilk ilaçlamayı yaptığını aktaran Özbey, verimli bir hasat sezonu için vaktinde yapılan ilaçlamanın önem arz ettiğine işaret etti.
Özbey, ilaçlama sırasında maske, gözlük ve eldiven gibi koruyu malzemelerin mutlaka kullanılması gerektiğinin altını çizerek, sabah erken saatlerde ve öğleden sonra serin havada ilaçlama yapılması gerektiğini bildirdi.
Bu dönemde ortaya çıkan tomurcuk tırtılının, tomurcuğun içine larva bıraktığını ve tomurcukların dökülmesine sebebiyet verdiğini ifade eden Özbey, şunları kaydetti:
"Pembe tomurcuk dönemimdeki ilaçlamayla dal kanseri, uyuz, tomurcuk tırtılı ve kabuklu bit gibi hastalık ve zararlılara karşı mücadele ediliyor. Kabuklu bit ilacı vaktinde değilde geç atılırsa 5 defa da atılsa istenen faydayı sağlamıyor. Kayısı çiçeklerinin yüzde 10'unun açtığı dönemde ise monilya hastalığına karşı ikinci ilaçlama yapılacak. Eğer hava nemli ve yağışlı giderse çiçeklenme oranı yüzde 90'a ulaştığında monilya hastalığına karşı ikinci ilaçlama yapılır. Meyveler kürkten (çiçekler döküldükten hemen sonraki evre) çıktığı dönemde çil hastalığıyla mücadele için ilaçlama yapılır. Yine hava yağışlı ve nemli olursa çil hastalığına karşı yine ilaç atılır."
Özbey, ilaçlamanın ardından, ilaç kutularının gelişi güzel bahçeye atılmadan, açılan bir çukurun içinde yakıldıktan sonra gömülmesin çevre ve insan salığı açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.
"Biz çiftçiliğe heves ettik, çok da güzel ettik"
Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Enver Fırat
, yaklaşık 25 yıl önce satın aldığı araziyi kayısı bahçesine dönüştürmek için çok emek verdiğini söyledi.
Çiftçiliği, bahçe işinde çalışmayı çok sevdiğini anlatan Fırat, "Kayısıyı da dalında yeşil satıyorum, hayatımdan memnunum. İyi tarım yapmaya başladıktan sonra meyvelerin de kalitesi arttı. Attığımız ilaçların hepsini vaktinde atıyoruz ve kaydediyoruz. Kayısı üretmek çileli ama ben seviyorum. Şimdi sevginin ölçüsü olur mu olmaz." ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt, Güncel
Kaynak: AA