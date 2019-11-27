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Kayısı ağaçlarında sonbahar uyarısı

Kayısı ağaçlarında sonbahar mücadelesi yapılması konusunda üreticiler uyarıldı.

27.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:50Kayısı ağaçlarında sonbahar uyarısı
Kayısı ağaçlarında sonbahar mücadelesi yapılması konusunda üreticiler uyarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Dünyaca tanınmış ve milli ekonomiye katkısı olan kayısı, İlimiz çiftçilerinin en önemli gelir kaynağını teşkil etmektedir. Kayısı üreticileri, ilimiz için çok önemli olan kayısı ağaçlarında her yıl görülen hastalıklarla bilinçli bir mücadele etmek başta gelen göreviniz ve menfaatiniz icabıdır. Sonbaharda yaprak delen Çil, Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığına karşı koruyucu olarak mücadele yapılmalıdır" dedi. Sonbaharda yaprakların yüzde 75'i döküldüğünde ilaçlı mücadele yapıldığını hatırlatan Macit, "Sürgün ve Dal yanıklığı ile bulaşık bahçelerde mutlaka yüzde 3'lük bordo bulamacı kullanılmalıdır. Sadece yaprak delen Çil hastalığı ile bulaşık bahçelerde ise Bakırlı Preparatlardan birisi veya bordo bulamacı ile ilaçlama yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Macit, Kayısı ağaçlarında sonbahar mücadelesi yapılması konusunda üreticilerin İl veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurup, ilgililerden ayrıntılı bilgi alabileceklerini kaydetti. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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