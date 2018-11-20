Kayısı Bağlarına Sonbahar Geldi

20 Kasım 2018 Salı 13:51



20 Kasım 2018 Salı 13:51

Sonbaharın gelmesiyle Iğdır'daki kayısı bağlarında muhteşem görüntüler oluştu. Iğdır'da bulunan kayısı bağlarının yapraklarının dökülmesi ve oluşturduğu renk tonları adeta insanı büyülüyor. Iğdır'da yaz aylarında "Sarı Altın" Sonbaharda ise "Altın Yapraklar" olarak bilinen kayısı bağları doğa tutkunları ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor. Doğanın oluşturduğu bu fotoğraf stüdyosunun kendileri için harika olduğunu belirten fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, "Iğdır kayısı bahçeleri sonbaharda çok güzel oluyor. Tahmini bir hafta süren bu ortamda insanlar fotoğraf çekmeye geliyor. Biz de fotoğraf sanatçıları olarak bunu değerlendirmek istedik. Bugün bir arkadaşımızın evlilik yıl dönümü olduğu için buradayız" dedi. Evlilik yıl dönümlerini ölümsüzleştirmek için kayısı bağlarına geldiklerini dile getiren Aliye Din Bolluk ise, "Bugün evlilik yıl dönümümüzün birinci yılı olduğu için bu güzel doğada fotoğraf çekinmeye geldik. Ben Bursalı bir gelin olarak bütün gelinleri, Iğdır'ın bu güzel yerlerini görmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.(İHA)