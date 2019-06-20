20.06.2019 17:01
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Kayısı bahçesinde yıldırım düşmesiyle öldü

Kayısı bahçesinde yıldırım düşmesiyle öldü

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, kayısı bahçesinde çalışırken, üzerine yıldırım isabet eden çifti Kemal Canbay (56) yaşamını yitirdi.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, kayısı bahçesinde çalışırken, üzerine yıldırım isabet eden çifti Kemal Canbay (56) yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı İkinciler Mahallesi'nde meydana geldi. Kemal Canbay, kayısı ağaçlarını suladığı sırada sağanak başladı. Yağmurun dinmesini bekleyen Canbay, üzerine yıldırım isabet etmesiyle yere yığıldı. Köylüler, yerde hareketsiz yatan Canbay'ı görünce sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Canbay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kemal Canbay'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


- Malatya
Kaynak: DHA
Akçadağ, Malatya, Güncel

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