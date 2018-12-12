Kayısı Çekirdeği Hırsızları, Jandarmadan Kaçamadı

Malatya
'da bir bağ evinde bulunan 500 kilogram kayısı çekirdeğini çalmaya çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ
ilçesi Güzyurdu Mahallesi'nde güvenlik korucuları bir bağ evinde şüpheli bir araç fark etti.
Korucuların şüpheli aracı jandarma ekiplerine bildirmesiyle devriye gezen ekip, olay yerine gitti.
Ekipler, bağ evinde yaptığı kontrollerde evin penceresinin kırıldığını ve 50 kilogramlık 10 çuval kayısı çekirdeğinin evin dışına çıkarıldığını gördü.
Hırsızlık şüphesi üzerine inceleme başlatan ekipler, evin bahçesinde ve çevresinde saklanan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Akçadağ,Jandarma,Malatya
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:15