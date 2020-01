Kayısı çekirdeği ihracatından 16,4 milyon dolar gelir

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya 'da geçen yıl 16 milyon 400 bin dolarlık kayısı çekirdeği ihraç edildi. Türkiye 'nin 17 milyonluk kayısı ağacı varlığının 8 milyonluk kısmının bulunduğu Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor."Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan kentte, kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor.Malatya'da üretilen kuru kayısı geçen yıl 110 ülkede ağızları tatlandırırken, çekirdeği ise 51 ülkeye ihraç edildi.2015'te 3 bin 310 ton kayısı çekirdeği ihracatına karşılık 15 milyon 101 bin dolar gelir elde edilen kentte, bu rakam 2019'da 16 milyon 400 bin dolara yükseldi."Çekirdek fiyatları üreticimizin yüzünü güldürdü"Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısının hem meyvesinin hem de çekirdeğinin kent için önemli bir ekonomik değer olduğunu söyledi.İhracat rakamlarını değerlendiren Özcan, şöyle devam etti:"2019'da 7 bin 355 ton kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirerek, karşılığında 16 milyon 400 bin dolar gelir elde ettik. Bu çok önemli bir rakam. Bir taraftan dünya pazarlarında kuru kayısıyı değerlendirirken diğer taraftan kuru kayısı mamulü olarak görülen çekirdeği de değerlendirdik. Geçen yıl çekirdek fiyatları üreticimizin yüzünü güldürdü.""Bademe rakip"Kayısı çekirdeğinin çerez sektöründe muadil olarak bademle eşdeğer bir ürün olarak görüldüğünü dile getiren Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kayısı çekirdeği, badem üreticisi olan Amerika'ya ciddi bir rakip. Badem fiyatlarının çok yüksek kalması, kayısı çekirdeğine olan talebi her geçen yıl arttırıyor. (Kayısı çekirdeği) Bizim 'kabuklu çerez' diye adlandırdığımız bu sektörün en önemli ürünlerinden biri oldu. Dünyadaki bütün pazarlarda kuru kayısıyla beraber çekirdekle de biz, kabuklu çerez sektöründe çok önemli bir aktör olduk. Şu an bademin en önemli rakiplerinden biri haline dönüştük. Çekirdek ihracat rakamımız geçen yılki rakamla paralel."Üreticilerin de geçen yılki çekirdek fiyatlarından memnun olduğunu anlatan Özcan, "Şu an randımanı 30 gelen kabuklu kayısı çekirdeğimizin kilogram fiyatı 4 lira. Organik kayısıdan elde ettiğimiz kabuklu çekirdeğin fiyatı ise 7 lira bandında. Bunlar önemli rakamlar." şeklinde konuştu.