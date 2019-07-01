Kayısı Festivali 17-21 Temmuz Tarihleri arasında kutlanacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan , "Kayısı Festivali, Malatya ailesinin şenliğidir. Malatya ailesine mensup olan, sadece bu coğrafya sınırları içerisinde değil başka coğrafyalarda olup Malatyalı olanlar ve başka coğrafyalarda olup da Malatya'ya gönül veren herkes Malatya kimliğine haizdir."

1 Temmuz Pazartesi günü Ramada Altın Kayısı Otel'de düzenlenen Basın Toplantısında ilk olarak söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyalıların özlemini duydukları 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin bu yıl 17- 21 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceğini söyledi.

Gürkan: Kayısı Malatya ile özdeşleşmiştir

Başkan Gürkan, kayısının Malatya için çok önemli bir ürün olduğunu, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 75'inin Malatya tarafından karşılandığını ifade ederek,"Bilindiği gibi kayısı Malatya ile özdeşleşmiştir. 1973 yılından itibaren kayısı ile ilgili sosyal kültürel sanatsal etkinlikler; kayısının tanıtılması, pazarlanması, daha değerli addedilmesi noktasında Malatya'mızın sivil toplum örgütleri nezdinde olsun, belediyeler nezdinde olsun veya kanaat ve yerel önderler nezdinde olsun bu çalışmalar hep devam etti." dedi.

Gürkan: Kayısı coğrafi işaret almış üç üründen biridir

2013 tarihinden itibaren yaklaşık 5 yıldan beri kayısı ile ilgili Malatya'da pek etkinlik yapılamadığını ifade eden Başkan Gürkan, "Çeşitli zamanlarda lokal anlamda yapılsa bile genele teşmil edilemeyen noktalardan dolayı etkili de olunamadı. Oysa kayısımız Avrupa coğrafi işaret almış 3 üründen bir tanesidir. Bilindiği gibi biri Aydın 'ın inciri, biri Gaziantep'in baklavası diğeri de Malatya'mızın kayısısıdır. Ama Türkiye'de coğrafi işaret almış 3 üründen biriolmasına rağmen kayısımızın tanıtımı noktasında, Malatya'ya sağlamış olduğu katma değer noktasında ve üreticinin cebine giren parasal anlamdaki değer noktasında baktığımız zaman kayısı hak ettiği yerde değildir." şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, Malatya'nın kadim veinsanlık medeniyetinin başladığı bir şehir olduğunu belirterek, "Yukarı Mezopotamya'da ilk insanlık nüvelerinin, ilk insani medeniyetin tohumlarının ekildiği bir merkezin üzerinde bulunuyoruz. Biz yaşayan nesiller de bu kadim coğrafyanın hak ve hukukunu koruma noktasında geçmişimize layık günü ve geleceği yaşatma noktasında üzerimize düşen sorumluluğumuzu ve yükümlülüğümüzü yerine getirebiliyor muyuz, bunun sorgulamasını kendi zihnimizde ve düşüncemizde hepimiz özeleştiri olarak yapmak zorundayız. Malatya hepimizin ortak paydasıdır, hepimizin ortak geleceğidir.

Malatya'nın artık kendi külleri üzerinden silkinip ayağa kalkması, koşması ve mazisine layık istikbaline hazırlanması için büyük gayret gösterilmesi lazım." dedi.

Gürkan: Kısa sürede güzel şeyler yaptık

Fuar ile ilgili olarak da stand satışlarının devam ettiğini belirten Başkan Gürkan konuşmasının devamında şunları söyledi: "3 aydır buradayız. Neler yaptık diye bakarsak; hakikaten çok güzel şeyler yaptık. Şu anda aldığımız tasarruf tedbirleri; iktisat tedbirleri ile ilgili aldığımız kararlar, Türkiye'nin hiçbir yerinde uygulanmayan tedbirlerdir.

Malatya'nın bir taraftan trafiğinin genişletilmesi ve rahatlatılması noktasında, bir taraftan yeşilliğinin çoğaltılması noktasında, bir taraftan sosyal ve kültürel anlamdaki belediyecilik faaliyetleri noktasında, bir taraftan da belediye yönetiminin hizmete elverişli üretim yapan bir yönetim anlayışı içerisinde olması için gayret gösteriyoruz.

110, 112, 155 gibi anında müdahale yapısı nasılsa aynı şekilde 444 51 44 numaralı Çağrı Merkezimizden başlayarak Belediyemizi dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. O kadar araç ve gereçlerin iptal edilmesine rağmen, çok sayıda noktada çalışmalarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Akşam işyerini kapatıp evine giden Fuzuli Caddesi esnafımız sabah saat 09.00'da geldiğinde caddenin tamamının asfaltlandığını görüyor. Dokuz saat içerisinde bunları kendi araç gereç ve personelimizle yaptık.

Geçmişte yapılan kayısı şenlikleri şehre bir hareketlilik getirirdi. Bu dönem yetiştiremedik ama önümüzdeki dönem şenliklerin bir aile bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi lazım. Biz bunu Malatya adına yapıyorsak ve coğrafi işaret bazında değerlendirdiğimizde Baskil'i, Gölbaşı'nı ve Elbistan'ı coğrafi işaret kapsamı içerisinde değerlendiriyorsak bu coğrafi bölge içerisinde kayısı etkinliklerini ve şenliklerini yapmak gibi bir sorumluluğumuz var. Önümüzdeki süreçte Malatya'nın bütün ilçelerinin ve dediğim kayısı hinterlandı içerisindeki Elbistan, Gölbaşı ve Baskil bölgeleri de dahil olmak üzere Malatya'nın bu kayısı şenliklerine iştirak etmesi noktasında onların katılımı noktasında gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin temel amacı toplumsal barışın; toplumsal paylaşmanın, dayanışmanın ve birlik beraberliğin bir payda altında toplanıp ileri hedefe kilitlenmesi amacına matuftur. Bu, Malatya ailesinin şenliğidir. Malatya ailesine mensup olan, sadece bu coğrafya sınırları içerisinde değil başka coğrafyalarda olup Malatyalı olanlar ve başka coğrafyalarda olup da Malatya'ya gönül veren herkes Malatya kimliğine haizdir. Dolayısıyla bu kimlikte herkesi bu şenliklere davet etme noktasında, herkes bir Selahattin Gürkan, bir Aydın Baruş olarak etkinliklere katılımının sağlanması noktasında üzerine düşen sorumluluk ve yükümlülüğü bir Malatyalı olarak yapmak gibi bir mecburiyetimiz vardır.

Bizim yapacağımız çalışmalar da bu şehrin kültür-medeniyet ve geçmişinin; tarih, kültür ve değerleriyle hafızasının yansıtılacağı çalışmalar olacak. Festivalin, sadece kayısı ile ilgili bir ürün formatı içerisinde değil de Malatya'yı bütüncül olarak değerlendirebilecek bir kimlik formatı içerisinde olmasından yanayız. Kayısının tabi ki yaş kayısı, ambalaj gibi çeşitli yarışma etkinlikleri yapılacak ancak onun da ötesinde kültür ve sanat anlamında; sempozyum, konferans, panel gibi kayısının tanıtılması noktasında bütün arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti ve çabayı gösterecektir.

Bu vesileyle tüm hemşerilerimizi 17-21 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Kayısı Festivalimize beklediğimizi belirtmek istiyorum."

Baruş: Malatya demek kayısı demektir

Vali Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Biraz önce değerli Başkanımız ifade ettiler Malatya kayısı festivali ilk olarak 1973 yılında Kaysı Şenliği olarak düzenlenen etkinliklerle tanışmış. Daha sonra bu şenliklerini ismi Kayısı Festivali olarak devam ediyor. 1993 yılından itibaren de Kayısı Festivali olarak Mişmiş Park Fuar alanında düzenlenmeye başlıyor. Özellikle 1993 yılından itibaren Malatya şunun farkına varıyor Malatya demek kayısı demek, kayısı yüzyıllardır bu ilin insanın hem bir meyvesi hem ekonomik geçim kaynağı hem de ilin simgesi haline gelmiş çok önemli bir nesne. Son 40 yıllık trendlere baktığımız zaman Malatya'da kayısı üretiminin çok ciddi oranda arttığını, kuru kayısı ticareti anlamında dünyanın yegâne üretim merkezi olduğunu görüyoruz.

Aslında kayısı ekonomik olarak bir değer ifade ederken Malatyalılar için aynı zamanda da yaşam kültürünün çok önemli bir parçası haline geldiğine şahit oluyoruz. Yaşamın her tarafında, her mevsiminde kayısının gelişimi, kayısının üretimi Malatyalıyı ilgilendiriyor.Önceki yıllarda Malatya üzerine çok değişik toplantılar, seminerler çalışmalar yürütülmüş tabii bu çalışmalar neticesinde kayısının sorunları tespit edilmiş, bu yönde bunların çözümünde bazı adımlar atılmış ama bu adımların yetersiz olduğunu görüyoruz. Çünkü kayısı daha üretim safhasından itibaren yetiştirilmesi, sağlıklı ortamda pazara sunulması ve pazarlamada da istenilen ekonomik değeri elde etmesi için çok değişik aşamalarda gayret sarf edilmesi gerekmektedir.

Kayısı Festivali, Malatya kayısısının tanıtımı, Malatya insanının kültür değerlerinin Türkiye ve Dünya'ya duyurulması bakımından büyük önem taşıyor.En son 2013 yılında gerçekleştirilen festivalin bugüne kadar gerçekleştirilememiş olması aslında önemli bir eksiklikti. Bunun farkında olan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yaptığımız değerlendirmelerde festivali bu yıl çok hazırlıklı olmasa da en azından vatandaşlarımıza umut verme anlamında veya bu festivalin yapılabileceğini gösterme anlamında bir hazırlık içerisine girildi ve önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

Amacımız sadece Malatya kayısısını değil aynı zamanda kültür değerlerimizi tanıtmak ve Malatyalılar arasında Malatyalı bilincinin daha üst seviyelere çıkarılmasını sağlamak.Çünkü siz kendi insanınızla barışık değilsiniz, kendi insanınızla birlikte hareket etmiyorsanız, onların kalplerine hükmetmiyorsanız, onların kalplerindeki sevgiye hitap etmiyorsanız bu bilinci oluşturamazsınız. Malatya ismine ve Malatya kayısısına tüm Malatyalılar sahip çıkmalı, başta bizler yöneticiler olarak tüm vatandaşların, sivil toplum örgütlerimiz, basın mensuplarımız Malatya kayısısının isminin hiçbir şekilde lekelenmemesi, Malatya isminin lekelenmemesi için elimizden gelen gayreti göstermek durumundayız.

Malatya Kayısısı Avrupa Birliğinden üçüncü coğrafi işaret tescili alan ürünümüz. Ama bu tescil değerini çok iyi kullandık diyemeyiz. Malatya kaysı logosunu bütün sitelerimizde, gazetelerimizde kullanmaya gayret edelim. Esnafımız ve bu işin ticaretini yapan değerli işadamlarımız bu logoyu kullanmak, Malatyalılık ve Malatyalı olma borcudur. Böyle hareket edersek, ülkemizin diğer tarafındaki insanların düşüncesindeki Malatya algısını da olumlu yönde değiştirmiş oluruz.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Kayısı Festivalinde bazı etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerin vatandaşlarla birlikte gerçekleştirilmesi önemli. Malatya insanın birbirine ne kadar tutkun olduğunu göstermek durumundayız ki bu tüm ulusal medya kuruluşlarında yer alsın. Malatya gerektiğinde tüm değerlerine sahip çıkan, bu yönde göğsünü siper eden anlayışta bir kültüre sahip.

Büyükşehir Belediye Başkanımızı daha göreve ilk gelişinden itibaren Kayısı festivaline sahip çıkıp bu organizasyonun düzenlenmesinde koyduğu iradeden dolayı da tebrik ediyorum. Kayısı Festivalinin düzenlenmesinde emeği bulunanlara ve görev alan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, basın mensuplarının soru, görüş ve önerilerini de aldılar.