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Kayısı ihracatında gelir düştü

Malatya'dan kayısı ihracatındaki gelir, bir önceki yıla göre bu yıl düştü.

05.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:12Kayısı ihracatında gelir düştü
'dan kayısı ihracatındaki gelir, bir önceki yıla göre bu yıl düştü.

Ticaret Borsası verilerine göre, ihracat sezonunun başladığı 1 Ağustos 2019 ile 30 Kasım 2019 tarihleri arasındaki 4 ayda 39 bin 406 ton kuru kayısı ihracatı yapılarak, karşılığında 101 milyon 793 bin Dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise, 39 bin 971 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilip, karşılığında 103 milyon 486 bin Dolar girdi sağlandı.

Bu arada, geçtiğimiz Kasım ayında ise 9 bin 931 ton kayısı ihracatı yapılıp, karşılığında 25 milyon 169 bin Dolar girdi sağlandı. Geçen yılın Kasım ayında ise, 10 bin 396 ton kuru kayısı ihracatı yapılıp, karşılığında 26 milyon 843 bin dolar elde edilmişti. - MALATYA

İhracat, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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